“Специально проиграли”: реакция соцсетей на фиаско сборной Украины
2017-09-06 11:19
“Специально проиграли”: реакция соцсетей на фиаско сборной Украины
Сборная Украины потерпела поражение от команды Исландии в матче восьмого тура отборочного цикла ЧМ-2018.
Однако, Андрей Шевченко считает, что команда не уступала в игровых компонентах исландцам, передает Rus.Media. Главный тренер оптимистично прокомментировал поражение своих подопечных:
Первый мяч и был тем важным моментом в игре. Команда к нему контролировала ситуацию, хорошо играла. После этого гола где команда растерялась на 10 минут. В этой группе вообще ничего не ясно. Выиграем два матча следующих и посмотрим, за какое место будем бороться. Здесь нет фаворитов, здесь есть четыре команды, которые борются за две позиции. И голову опускать никто не будет, – сказал Шевченко.
Сейчас “сине-желтые” с 14 очками опустились со второй на четвертую строчку в группе I: впереди Хорватия, Исландия (по 16 очков) и Турция (14 очков). Добавим, что наши Коваленко и Зинченко еще и “перебравшие” желтых карточек, поэтому пропустят следующий матч против Косово из-за дисквалификации. Соцсети же, как всегда, бурно отреагировали на такое обидное фиаско.