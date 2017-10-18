Специалисты установили максимальную продолжительность жизни современного человека
2017-10-17 22:27
Специалисты установили максимальную продолжительность жизни современного человека
Ученые из Тилбургского университета Нидерландов путем долго наблюдения за людьми установили максимальную продолжительность жизни современного человека.
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Ученые из Тилбургского университета Нидерландов путем долго наблюдения за людьми установили максимальную продолжительность жизни современного человека.
Результаты исследований ученых были опубликованы на сайте университета.
Согласно выводам исследователей, максимальная продолжительность жизни для женщин составляет 115,7 лет, а для мужчин – 114,1. В ходе исследования ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 75 тысяч жителей Нидерландов, которые умерли в период между 1986 и 2015 годом в возрасте 94 лет.
Как отмечают исследователи, максимальная продолжительность жизни не менялась на протяжении последних 30 лет, вместе с тем, количество людей, которые прожили минимум 95 лет, утроилось.
Кроме того, ученые подчеркивают, что в некоторых случаях люди могут жить и более 120 лет.