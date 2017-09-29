Специалисты Toyota создали беспилотник с двумя рулями
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2017-09-29 21:47
Специалисты Toyota создали беспилотник с двумя рулями
Специалисты научно-исследовательского института Toyota разработали беспилотник с двумя рулями, оснащенный новейшими лидарами.
Тестовый автомобиль Platform 2.1 наглядно продемонстрировал возможности автоматической системы пилотирования четвертого поколения.
Устанавливая дополнительные элементы управления со стороны водителя и пассажира, в компании хотя решить проблему контроля автономных транспортных средств во время публичных испытаний, как того требует власти отдельных штатов США. Это позволит человеку, что сидит на пассажирском месте, в случае необходимости взять на себя управление, передает Rus.Media.
Для этого системы автопилота разделят на две группы: «шофер» и «помощник». Вариант «шофер» соответствует четвертому и пятому уровню автономности по классификации SAE, то есть автомобиль может ехать самостоятельно. При использовании варианта «помощник» автопилот только корректирует движение автомобиля, помогая водителю в случае необходимости. Например, чтобы избежать столкновения, если водитель заснул за рулем.
Во время испытаний тестового образца в салоне будет находиться испытуемый и сотрудник Toyota , который сможет взять на себя управление в случае сбоя в системе автопилота. Кроме того, он должен будет собрать информацию, которая позволит разработать эффективные способы передачи управления от автопилота водителю.
Кроме того, команда работает над созданием искусственного интеллекта, который Toyota планирует продемонстрировать в 2020 году во время Олимпиады в Токио.