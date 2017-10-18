Специалисты спрогнозировали ближайший катастрофический вспышка на Солнце
2017-10-17 17:39
Специалисты спрогнозировали ближайший катастрофический вспышка на Солнце
Ученые добавили, что мощные вспышки на звездах, похожих на Солнце могут разрушать не только озоновый слой, но и провоцировать мутации в ДНК.
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Об этом сообщает научное издание New Scientist. Кроме этого, по мнению исследователей, такая мощная вспышка может привести даже к человеческим жертвам, информирует news.eizvestia.com , передает Rus.Media.
Ученые добавили, что мощные вспышки на звездах, похожих на Солнце могут разрушать не только озоновый слой, но и провоцировать мутации в ДНК. Такие вспышки возникают на звездах примерно раз в 20 миллионов лет.
Ученые напомнили, что сильные вспышки на Солнце были. Подобная вспышка произошла в 1859 году и привела к геомагнитной бури, которая получила название Событие Кэррингтона. Она стала причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также ярких полярных сияний в низких широтах, передают новости технологий .
Ученые уверяют, что подобное событие может состояться уже до конца 21 века. Последствия могут быть следующими: выйдут из строя не только спутники, но и нарушится функционирование энергосистем, пассажиры самолетов получат большую дозу радиации, а также возможные поломки на ядерных электростанциях.
Исследователи подсчитали, что убытки от большой солнечной вспышки составит 10 триллионов долларов.