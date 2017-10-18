Специалисты сделали предположения относительно состояния здоровья лидера “Батькивщины” – “Выглядит очень плохо”
2017-10-18 08:43
Специалисты сделали предположения относительно состояния здоровья лидера “Батькивщины” – “Выглядит очень плохо”
Судя из последних появлений лидера “Батькивщины” Юлии Тимошенко, складывается впечатление, что ей явно нехорошо,
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Судя из последних появлений лидера “Батькивщины” Юлии Тимошенко, складывается впечатление, что ей явно нехорошо, передает Rus.Media. Кроме того, она даже полностью не может реализовать свои “минуты ненависти”.
Об этом на своей странице в Facebook написал известный политолог и экс-нардеп Тарас Чорновил.
“Юлия Тимошенко выглядит очень плохо. Для эфира News One, где она в пятницу 13-го октября объявила, что будет баллотироваться на президентских выборах, ее, очевидно, очень серьезно штукатурили, а несколько фото (например со встречи с послом Италии), которые выпустили по итогам почти двухнедельного исчезновения, неприкрыто ретушировали. На Согласительном она была почти в своем натуральном виде”, – подчеркивает он.
По словам специалиста, он в свое время немного изучал медицину, поскольку хотел стать врачом, поэтому имеет некоторые знания.
“Моих скромных познаний достаточно, чтобы увидеть, что человеку явно нехорошо. Даже полностью реализовать свои “минуты ненависти” на Согласительном она не смогла. Вспомните, Тимошенко никогда не отдала бы свой собственный пропагандистский ресурс времени своим же конкурентам. Тем более, что и без ее “подаренных” двух минут группка отморозков, которые пришли помитинговать на совещании, слово себе выбили бы”, – добавил политолог.
Вместе с тем Чорновил подчеркнул, что люди, которые идут в большую политику и от позиции и состояния которых когда-то может зависеть судьба миллионов, не имеют права на полную приватность.
“Состояние здоровья политика, который объявил, что через два года будет бороться за президентство, не может быть тайной. И именно в этом контексте Тимошенко должна объяснить, куда пропадала, почему пропустила сверхважный для страны и для нее лично (правда с противоположным знаком) прошлую пленарную неделю. Я думаю, что это должно быть объяснено”, – подытожил специалист.