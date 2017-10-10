Специалисты рассказали почему волосы бывают вьющимися
2017-10-09 11:54
Специалисты рассказали почему волосы бывают вьющимися
Форма волос зависит от строения волосяной луковицы.
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Ученые смогли выяснить причину вьющихся волос, передает Rus.Media. Они обнаружили несколько факторов. Один – это физиология, а второй – употребление химических элементов.
Форма волос зависит от строения волосяной луковицы. Также важна структура белка, отвечающего за рост волос. Если фолликула ровная, то и форма волос такая же, а в случае искривления – волосы кудрявые. Вьющиеся волосы могут достаться по наследству. Если в семье у кого-то есть кудри, это может передаться через гены.
Многих не устраивают ровные волосы и они прибегают к химическим средствам. Например, к химическим завивкам, масок и других веществ. Те, у кого вьющиеся волосы от природы обращаются в салоны для кератинового выпрямления. Однако никто не задумывается, насколько это вредно для волос.