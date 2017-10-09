Специалисты рассказали, как темперамент в постели зависит от группы крови
Горячий или сдержанный партнер в постели — зависит не только от уровня половых гормонов в крови. Исследования гематологов (специалистов, изучающих кровь) и психологов выявили определенную зависимость любовного темперамента еще и от группы крови.
Люди с первой группой крови — сексуальные и активные. Они не сидят на месте, все время ищут выхода энергии. Любят все новое-и в сексе тоже. Их партнер запросто может устать после пылкой ночи с ними.
Вторая группа — они скромные и уравновешенные личности. Не в их манере выставлять себя напоказ в смелых нарядах и вести себя вызывающе. Они, скорее всего, не слишком оригинальны в интимной жизни, но, несмотря на это, их партнер не будет
обижен.
Те, кто имеет третью группу крови, нередко производят обманчивое впечатление. Их отличают холодные руки с гибкими пальцами. Эти люди выглядят сдержанно, спокойно, склонны относиться к себе и близких критично, а внутри у них кипят чувства и эмоции. Они темпераментны, и вследствие тонкого душевного устройства во время
близости могут расплакаться.
Относительно людей с четвертой группой, то они самые ярые. Что бы они не делали, во всем остается отпечаток их эмоциональности. Или это ссора, расставание или публичное выступление — они покажут себя сполна. Но они могут и скрывать то, кем является на самом деле. Занятие сексом для них-отдача до полного изнеможения и доведения себя и партнера до обморочного состояния, вследствие чего на постельном белье могут остаться дыры. Однако им нередко не хватает храбрости, чтобы эти фантазии стали реальностью.