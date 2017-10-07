Специалисты рассказали, как по лицу узнать о возможностях человека
Удивительную формулу определения физической силы назвали ученые. По их данным, этот фактор свидетельствует лицом человека, пишет expres.ua.
Психологи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре получили экспериментальные доказательства того, что по лицу человека можно узнать, какова его реальная физическая сила. Во время исследования ученые попросили участников
эксперимента оценить физические возможности человека, основываясь лишь на фотографиях лица или верхней половины туловища. При этом люди, чьи фото демонстрировались участникам, были ранее физически испытаны.
Оказалось, подопытные максимально точно назвали реальную силу мужчин. Также было установлено, что люди склонны оценивать силу человека не на основе мускулистости его ног, а на основе ширины грудной клетки и объема бицепсов. А вот что касается физической силы женщин, то никто из участников не смог это сделать. Специалисты считают, что подобные навыки оценки физической силы берут свое начало с глубокой древности, но выполняют различную роль для женщин и мужчин. Мужчины подсознательно оценивают уровень угрозы, которую им несет иной человек, а женщины подобным образом
подбирают мужчин, способных обеспечить защиту им и их потомкам.