Специалисты рассказали, как не купить “битый” автомобиль
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2017-10-08 10:07
Специалисты рассказали, как не купить “битый” автомобиль
Приобретение подержанного автомобиля – это важный шаг в жизни любого водителя.
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Выбирая для себя подержанный автомобиль, стоит помнить, что машины могут быть “травмы”, которые трудно скрыть даже профессионалам, информирует Rus.Media со ссылкой назми
Приобретение подержанного автомобиля – это важный шаг в жизни любого водителя. Каждый хочет найти машину с небольшим пробегом и минимумом проблем. И меньше всего автолюбителю нужен “железный конь” после ДТП, пишет autonews.ua.
День – друг покупателя
Осматривать автомобиль перед покупкой нужно днем, при хорошем освещении. Машина должна быть чистой. Только так можно увидеть дефекты лакокрасочного покрытия, следы ремонта. Даже небольшой слой пыли скрывает недостатки, то есть работает “на продавца”.
Осматривать кузов нужно с небольшого расстояния, глядя под острым углом. Так можно выявить даже небольшие волны от перекраски.
Следами перекраски
При выборе подержанного автомобиля следует обращать внимание на цвет, блеск, текстура лакокрасочного покрытия, особенно в проблемных зонах: область бампера, крылья, пороги, передний и задний капоты. Если присутствуют следы перекраски, спрашивайте у продавца причины ремонта.
Идеальные стыки
Кузовные панели, двери, крышки багажника и капота, бампера должны стыковаться с кузовом равных, иметь равные зазоры со всех сторон, легко открываться и закрываться. Если какая-либо деталь имеет указанные проблемы, то это может означать, что она была повреждена или ее заменили.
Подкапотное пространство
Если внешнюю часть кузова после ремонта автомаляри красят тщательно, то внутренности моторного отсека, днище, колесные арки обрабатываются более небрежно и могут выдать ремонт “с потрохами”.
Разбитое “лицо”
Трещины на ветровом стекле, особенно когда они начинаются от капота, могут свидетельствовать, что машина побывала в ДТП.
Боковые стекла выдадут
Даже если все стекло в автомобиле цели, будет не лишним просмотреть их маркировки. При сборке на заводе они брались из одной партии и поэтому должны иметь одинаковое обозначение, а также месяц и год выпуска.