Специалисты рассказали, как избавиться от наиболее опасной зависимости навсегда
Канадские специалисты зарегистрировали курильщиков – добровольцев в программе Run to Quit, которая рассчитана на 10 недель. Программа включала консультации относительно бега, отказа от курения, прогулки на открытом воздухе или бег (конечная цель – пробежать пять километров), а также телефонные консультации специалистов горячей линии для желающих бросить курить.
В резуьтаті оказалось, что 91% участников стали курить меньше, а 37 добровольцам удалось бросить курить. Это было подтверждено с помощью теста на монооксид углерода. Участники не начали курить снова через шесть месяцев. За время участия в программе средний уровень монооксида углерода в организме добровольцев уменьшился
приблизительно на треть.
Что интересно, уровень психологического стресса у курильщиков оказался на 178% выше по сравнению с теми, кто не курил. Тогда как, избавившись от этой привычки, состояние психического здоровья участников существенно улучшилось. Также снизился риск появления проблем со сном, отсутствии мотивации, переедание, вспышек гнева дома, пишет health.unian.ua.