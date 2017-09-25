Специалисты рассказала о привычках, которые способствуют долголетию
2017-09-25 08:15
Специалисты рассказала о привычках, которые способствуют долголетию
Вокруг так много соблазнов – алкоголь, вредная пища, малоподвижный образ жизни, которые могут воровать у вас годы жизни.
Следить за здоровьем нужно в любом возрасте, передает Rus.Media. Ведь вокруг так много соблазнов – алкоголь, вредная пища, малоподвижный образ жизни, которые могут воровать у вас годы жизни.
Об этом сообщает известный диетолог. По ее словам, драгоценное время могут воровать такие привычки:
– пищевые соблазны (все сладости, где есть сахар и фруктоза, даже, так называемые “здоровые”, где есть белая мука и маргарин; все колбасно-сосисочные изделия; все напитки, где есть сахар и глюкозо-фруктозний сироп, все нектары, жареная и копченая пища, алкоголь и тому подобное;
– поведенческие соблазна (полежать, посмотреть телевизор или 3 серии сериала);
– ментальные соблазны (жить чужой жизнью – жизнью героев сериалов; погружаться в жизнь ФБ-ленты, забывая собственные дела).
С этими соблазнами нужно бороться. Диетолог дает несколько советов относительно питания и занятий спортом, которые способны продлить продолжительность вашей жизни:
– ешьте простую пищу, обязательно – разнообразную зелень. Если не любите – полюбите;
– занимайтесь спортом. Как можете: ходите, приседайте, отжимайтесь, делайте упражнения с гантелями, боксуйте, бегайте, прыгайте, делайте планку, танцуйте под музыку. Движение защищает от старения мышцы, ДНК, тело – от сахарного диабета 2 типа, болезней сердца, страдания от болезней и от преждевременной смерти;
Спорт способен продлить продолжительность жизни
– спите не меньше 7,5 часов. Сон – это жизненная необходимость;
– проверяйте свое здоровье: регулярно сдавайте “базовые” анализы (общий анализ крови, мочи, кровь на сахар, липидограмму, С-реактивный протеин) и обследования (УЗИ органов брюшной полости, флюорографию, маммографию), делайте прививки.