Специалисты раскрыли секрет, который поможет похудеть вдвое быстрее
Полноценный завтрак помогает контролировать показатели инсулина, сахара, холестерина и гормона аппетита — грелина — в течение дня. В эксперименте, который длился 12 недель, участвовали 93 женщины, желающие похудеть. Они придерживались низкокалорийной диеты.
При том одна группа получала основную часть суточной калорийности рациона на завтрак, а вторая-на ужин. Оказалось, участникам первой группы удалось сбросить в два раза больше лишнего веса, чем участницам из второй (8 кг против 4 кг).
Эксперимент продемонстрировал, что метаболизм зависит от циркадных ритмов организма. Это означает, что часы потребления пищи влияют на процесс ее переваривания, комментирует профессор Даниела Якубовиц из Университета
Тель-Авива. Полноценный завтрак помогает контролировать показатели инсулина, сахара, холестерина и грелина в течение дня.