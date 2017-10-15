Специалисты представили материал-“невидимку” на основе углеродных нанотрубок
2017-10-15 09:23
Специалисты представили материал-“невидимку” на основе углеродных нанотрубок
Американские ученые представили материал-“невидимку” на основе углеродных нанотрубок, который можно “включать” и “выключать”.
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Американские ученые представили материал-“невидимку” на основе углеродных нанотрубок, который можно “включать” и “выключать”, при этом лучше всего он работает под водой – статья исследователей опубликована в журнале Nanotechnology, пишет СМИ передает Rus.Media.
Углеродные нанотрубки – это “листы” углерода толщиной в одну молекулу, свернутые в цилиндры. Среди уникальных свойств нанотрубок, в частности, их очень высокая теплопроводность, а также прочность в сочетании с легкостью.
Али Алиев и его коллеги из университета штата Техас в Далласе использовали высокую теплопроводность углеродных нанотрубок для создания материала-“невидимки” на основе эффекта миража – оптического явления, при котором лучи света отражаются от границы между слоями воздуха с разной плотностью.
Миражи часто наблюдаются над перегретой поверхностью, например, асфальтированной дорогой или пустыней – в этом случае наблюдатель видит иллюзию воды на поверхности, которая на самом деле является лишь мнимым изображением неба.
Группа Алиева сконструировала прозрачное “полотно” из нанотрубок, которое легко нагревается под действием электрического тока. “Полотно” благодаря своей теплопроводности создает очень резкий перепад температуры воздуха, и возникает мираж – наблюдатель видит не объект, находящийся за “шапкой-невидимкой”, а мнимое изображение.
Регулируя нагрев “полотна” из нанотрубок, можно “включать” и “выключать” новый материал. При этом, как отмечают авторы статьи, наглядно принцип действия новой “шапки-невидимки” демонстрируется под водой.
“С помощью такого материала из нанотрубок можно скрывать объект во всем оптическом диапазоне и быстро включать-выключать этот эффект, используя электрический нагрев либо электромагнитное излучение”, – отметил Алиев, чьи слова приводятся в сообщении издательства журнала.