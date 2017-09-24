Специалисты показали впечатляющее изображение Юпитера
24.09.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-09-24 09:54
Специалисты показали впечатляющее изображение Юпитера
Это уникальное фото было сделано 1 сентября космическим аппаратом NASA “Юнона”
Это уникальное фото было сделано 1 сентября космическим аппаратом NASA “Юнона”, который совершил восьмой оборот вокруг газового гиганта, сообщает 24 канал. передает Rus.Media
В момент съемки корабль находился на расстоянии 7,5 тысяч километров от верхнего слоя юпітерівських облаков. Снимок удалось сделать с помощью бортовой камеры JunoCam.
Исследователь Джеральд Ерштад самостоятельно обрабатывал изображение, придав ему соответствующих цветов.