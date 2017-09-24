Специалисты показали впечатляющее изображение Юпитера

despravda | 24.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-24 09:54

Специалисты показали впечатляющее изображение Юпитера
Это уникальное фото было сделано 1 сентября космическим аппаратом NASA “Юнона”

Это уникальное фото было сделано 1 сентября космическим аппаратом NASA “Юнона”, который совершил восьмой оборот вокруг газового гиганта, сообщает 24 канал. передает Rus.Media

В момент съемки корабль находился на расстоянии 7,5 тысяч километров от верхнего слоя юпітерівських облаков. Снимок удалось сделать с помощью бортовой камеры JunoCam.

Исследователь Джеральд Ерштад самостоятельно обрабатывал изображение, придав ему соответствующих цветов.

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