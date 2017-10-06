Специалисты подсчитали, сколько времени мы тратим на работу
Ученые из Великобритании провели исследование длительности рабочего дня, и результаты удивляют! Оказалось, что 8 часов на рабочем месте – это слишком! Такие результаты дал эксперимент с участием двух тысяч офисных работников. В среднем каждый из них был максимально продуктивным в течение всего 2 часов 53 минут. Только в начале рабочего дня и обеденного перерыва.
Выяснилось, что больше всего времени уходит на прочтение новостей – 1 час 5 минут, дальше на проверку новостей в социальных сетях – 44 минуты, а также на обсуждение различных тем с коллегами – 40 минут.
Поиски новых задач занимают около 26 минут, перекуры – 23, а звонки друзьям, близким и любимым – 18 минут. На приготовление и потребление чая или кофе расходуется 17 минут. На переписку – 14 минут, а вот заказ еды на работу занимает 7 минут, перекус – 8 минут. О такое пишет maximum.fm.