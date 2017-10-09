Специалисты подсчитали оптимальное количество ссор для нормальных отношений
2017-10-08 20:54
Специалисты подсчитали оптимальное количество ссор для нормальных отношений
Главное, чтобы при этом пара находила компромисс.
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Ученые из британского Института психологии провели исследования и выяснили, что до 8 мелких ссор в день, которые случаются в отношениях влюбленных, являются оптимальными и не вредят их отношениям, передает Rus.Media. Но главное, чтобы при этом пара находила компромисс.
Согласно исследованиям ученых, больше всего ссор случается в итальянских пар, однако среди них самый низкий процент разводов в Европе. И чтобы исследовать этот феномен, ученые провели опрос среди 3000 людей, находящихся в прочных отношениях, и выяснили, как часто они ругаются.
Оказалось, что в год у пары случается около 2500 столкновений, а это – по 7-8 конфликтных ситуаций в день. Данные опроса утверждают, что больше всего пары ссорятся из-за нежелания слушать партнера.
На втором месте – храп партнера,
на третьем – неряшливость и грязь в квартире.
Также причинами ссор часто является превышение скорости при вождении и выбор фильма для совместного просмотра.
Несмотря на частоту конфликтов, ученые считают, что адекватное выяснение отношений без перехода на личности и нарушение чужих границ способны только укрепить семью (итальянцы тому пример). И даже если влюбленные ссорятся до 8 раз в день – это абсолютно нормально, если примирением компромисс.