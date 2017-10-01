Специалисты опровергли устоявшееся мнение о том, что кофе – утренний напиток
01.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Как выяснили исследователи из Лондонского университета, полезнее всего пить любимый эспрессо, капучино или лате не на завтрак, а именно в обеденное время — в два часа дня. Именно в это время, по наблюдениям экспертов, люди чувствуют себя наиболее уставшими и наименее сосредоточенными.
Чашка богатого кофеином напитка после обеда не только помогает сконцентрировать внимание, но и блокирует действие аденозина-это такой нейромедиатор, который тормозит скорость реакций. Кроме того, вещества, содержащиеся в кофе, способствуют лучшему пищеварению и расщеплению жиров — поэтому порция супа, картошки и салата, съеденных за обедом, не трансформируется в жир, а в энергию, которой во второй половине дня большинства людей
не хватает больше всего.