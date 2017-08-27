Специалисты обнаружили продукт, слаще сахара и крайне полезен для сосудов
Оказывается, стевия – слаще сахара в 30 раз! Свойства и воздействие на организм человека стевии детально исследовал Мойзес Сантьяго Бертони, пишет zhyvyaktyvno.org.
Исследования продолжались 12 лет, оказалось, что в листьях этого растения содержатся вещества, которые не имеет ни одно растение – дитерпенові гликозиды. Это натуральный заменитель сахара, – доказывает ученый. У него нулевая калорийность продукта, имеет противогрибковые и антибактериальные свойства, не провоцирует выброс инсулина, потому что
не изменяет уровень глюкозы в крови, а нормализует его.
Это растение не несет вреда даже при длительном потреблении. В целом такой продукт снижает уровень сахара в крови, улучшает процессы восстановлению и регенерации тканей и клеток, укрепляет кровеносные сосуды и нормализует кровяное давление.
Купить стевию можно в аптеках или вырастить дома на подоконнике. А для использования перемелите ее в блендере. Трава очень сладкая, поэтому добавляйте неполную чайную ложку до любимого напитка и получите невероятный вкус. В выпечке стевия хорошо сочетается с цедрой лимона, мятой и медом.
-
Юрий