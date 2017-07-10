Специалисты обнаружили неожиданный фактор, который на 40 % повышает аппетит и приводит к увеличению массы тела
Международная группа ученых из Британского университета провела серию исследований, в результате которых пришли к выводу, что сон может стать препятствием желанию сбросить лишний вес. Речь как о недостатке, так и избыток ночного отдыха.
Ученые объяснили: хроническое недосыпание увеличивает чувство голода на 40%. Это обусловлено тем, что недостаток сна нарушает выработку гормонов насыщения и голода — грелина и лептина, в результате чего сигнал о насыщении доходит до мозга только когда человек переел и организм получил сотни лишних калорий. Такой же есть схема, когда человек спит слишком много
Диетологи призывают внимательнее следить за режимом сна. Оптимальный вариант, когда человек засыпает и просыпается в одно и то же время, лишь тогда организм будет подавать объективные сигналы об усталости и голоде. Также ученые советуют следить и за качеством сна: если вы чувствуете себя разбитым после 8-часового отдыха, долго не можете заснуть или часто просыпаетесь, это повод обратиться к врачу. Ведь такие нарушения могут спровоцировать развитие ожирения, пишет cheline.com.ua.