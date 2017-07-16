Специалисты объяснили, чем грозит ношение обуви с закрытыми пальцами
Медики говорят, что плоскостопие легкой степени наблюдается у большинства людей — и они могут даже не догадываться об этом! Не верите? Попробуйте пройти небольшой тест.
Чтобы определить самостоятельно, есть ли у вас плоскостопие, необходимо стать влажной
стопой на пол. На поверхности должна остаться S-образной формы отпечаток стопы. Вырез на стопе должен занимать две третьих ширины. При плоскостопии его нет или вырез незначительный.
Врачи диагноз “плоскостопие” делают на основе рентгенографии. Также деформации стопы измеряют длину, ширину отпечатка стопы, соотношение ширины и
длины.
Выделяют три степени плоскостопия. При первом плоскостопие слабо выражена. Вторая степень-когда возникают болевые ощущения в стопе. При третьей степени отмечается полная деформация стопы. При этом также страдают
голеностопный, коленный суставы.
Один из видов плоскостопия может приводить к тому, что первый большой палец заворачивается и возле него образуется косточка.
Кроме того, врачи предупреждают, мол, приобретенное плоскостопие возникает, когда
человек носит неправильную обувь, имеет лишний вес. У беременных женщин под влиянием гормонов размягчаются связки. Это приводит к тому, что у беременных женщин увеличивается размер обуви, стопа удлиняется. И в прежнее состояние уже не стопа
возвращается.
Другая причина плоскостопия – наследственность.
Неврологическое заболевание позвоночника или врожденные аномалии могут также повлиять на стопу. Интересно, что активные занятия балетом у детей могут привести к возникновению поперечного плоскостопия. В общем, своды стопы на 80% поддерживают связи. И только на 20% — мышцы. Слабость связок обусловлена генетически. Мышцы нужно тренировать постоянно, чтобы плоскостопие не прогрессировало. Продольное плоскостопие чаще встречается у детей, которые ходят
босиком.
В зоне риска-люди, которые носят обувь с закрытыми пальцами, те, что ведут малоподвижный образ жизни. О такое пишет expres.ua.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым