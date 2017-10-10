Специалист рассказал, когда украинцы будут получать нормальную пенсию
2017-10-09 10:44
Специалист рассказал, когда украинцы будут получать нормальную пенсию
Эксперт поделился мыслями по поводу пенсий в Украине.
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Основной лейтмотив пенсионной реформы – максимальная легализация, перевод официальный уровень трудовых отношений между работодателем и работником. Причем не на минимальную зарплату с доплатой в конверте, а полную “белую” зарплату, информирует Rus.Media .
Об этом рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.
Политолог отмечает, что МВФ, который одним из условий для получения Украиной очередного транша выдвигал принятия пенсионной реформы, не ставил требование провести реформу по конкретной схеме. Речь шла о том, говорит Вигиринский, что нужно уменьшить дефицит Пенсионного фонда, который финансируется из госбюджета. Чтобы расходы 140 миллиардов гривен становились меньше и вливались в развитие экономики.
При этом, отмечает эксперт, если украинцы будут получать минимальную зарплату с доплатой в конверте, то ликвидировать дефицит Пенсионного фонда не удастся. В то же время, отмечает Андрей Вигиринский, говорить о пенсионной реформе как таковой можно только тогда, когда будет введен второй накопительный уровень.
Это мировая практика. Когда человек получает долю пенсии за счет солидарной системы, а основную пенсию — благодаря накопительной системе. Когда деньги будут инвестироваться, приносить процентный доход. Тогда можно говорить, что реформа дает результат. И пенсии не будут ограничиваться тем, есть ли в Госбюджете деньги,
— отметил Вигиринский.
Поэтому, по его убеждению, тем украинцам, кто выйдет на пенсию через 15-20 лет, сегодня будет интересно начинать накапливать пенсию.