Специалист по безопасности, который научил мир придумывать сложные пароли, признал, что ошибался
2017-10-16 21:46
Специалист по безопасности, который научил мир придумывать сложные пароли, признал, что ошибался
Американец Билл Берр объясняет, почему сложные пароли и их частая смена не работают, и дает новую раду.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Специалиста по интернет-безопасности Билла Берра знают на Западе как автора «библии паролей» — свода рекомендаций, которые стали основными правилами защиты личных данных в Всемирной паутине, передает Rus.Media. Надежный пароль обязательно должен содержать буквы разных регистров, цифры и другие символы, а еще его нужно менять каждые три месяца — с этой догмой мы живем уже полтора десятка лет. Пришло время посмотреть на нее критически.
В крупных организациях пароли к учетным записям создают администраторы. Это действительно сложные пароли, их и прочитать-то нельзя (например, они могут быть из одних согласных и цифр), соответственно, и запомнить непросто. Через некоторое время пользователь, конечно, освоит длинную комбинацию. Только до тех пор его пароль, вероятно, будет написан на желтой бумажке, приклеенный к монитору.
Еще чаще люди придумывают сами пароли для себя, подчиняясь требованиям сервисов, на которых они регистрируются. Ну а те в свою очередь хотят, чтобы пароль содержал миллион символов и другие регистры-цифры-значки. Но пользователи всегда будут делать так, как им удобно.
Самый простой пример — превратить слово password (пароль) на P@55w0rD или что-то подобное. И запомнить можно, и все требования соблюдены. Но в качестве инструмента безопасности такой пароль малоэффективен. Сломать его современными средствами несложно. К тому же пользователь, один раз придумав сложную комбинацию, скорее всего, будет использовать ее сразу на нескольких ресурсах, делая себя еще более уязвимым для хакеров.
Частая смена пароля тоже неэффективна. Пользователи меняют «пароль1» на «пароль11», и этими довольно бесполезными движениями не делают свои данные более защищенными.
Рекомендации Билла Берра были опубликованы в 2003 году. С тех пор многие из них потеряли актуальность, а наша зависимость от интернет-безопасности многократно возросла. Интернет-банкинг, регистрация на дюжине ресурсов, личные данные и рабочие документы в облачных хранилищах, покупки с помощью смартфонов — все это требует от нас более серьезного отношения к своим паролям. Но это вовсе не означает, что вскоре тебе придется придумывать и запоминать еще больше еще более сложных комбинаций.
Спасибо прогрессу за двухфакторную авторизацию и менеджеры паролей, но есть способ сделать и обычный пароль достаточно надежным. Вот новая рада Берра: придумывай «пасс-фразы». Да-да, сделай паролем понятную тебе фразу, выкинув из нее пробелы. Никаких хитростей с цифрами и регистром не нужно. Например, чтобы взломать пароль вроде ilovemysiteukrmedia, уйдут годы, а чтобы пробить казался надежным П@р0лb-1, — минуты.