Специалист назвал простой способ очистки печени
Выходные без спиртного способствуют восстановлению печени, о таком заявил доктор Никола Гейтс из Университета Нового Южного Уэльса. Алкоголь влияет на усвоение питательных веществ и гормональный фон, это токсин, который в первую очередь поражает печень.
Делая перерыв в потреблении спиртного, важно найти замену алкоголю, это особенно актуально для людей, которые выпивают, чтобы расслабиться. При этом специалист советует пить безалкогольный напиток из бокалов для вина.
А вообще доктор Гейтс заметил, мол, не следует потреблять более две порции алкогольных напитков в день. Одна порция равна 10 граммам алкоголя, это 100 миллилитров вина средней крепости. Поэтому, чем крепче напиток, тем меньше допустимый объем.
Для примера, 100 миллилитров Sauvignon blanc крепостью примерно 11% эквивалентны 88 миллилитров красного вина крепостью 14-15%. А поскольку в бутылке красного вина крепостью 14% содержится 8,5 стандартных дринка (в бутылке белого крепостью 11% таких – 7,5), лучше наливать вино в меньший бокал, пишет health.unian.ua.