Спец представитель США одобрил принятие законов по реинтеграции Донбасса и призвал Россию немедленно заканчивать войну
2017-10-06 16:00
Спец представитель США одобрил принятие законов по реинтеграции Донбасса и призвал Россию немедленно заканчивать войну
Украина сделала жесткие шаги к миру.
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Власть Украины сделала серьезный шаг к миру путем принятия законов о реинтеграции Донбасса, поэтому Российской Федерации стоит действовать столь же эффективно для завершения конфликта, передает Rus.Media.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал принятие народными депутатами Верховной Рады законов № 7163 и № 7164 по реинтеграции Донбасса, которое состоялось 6 октября.
Об этом американский политик написал на своей странице в Twitter.
“Продолжение специального статуса (Донбасса) показывают, что Украина предпринимает жесткие шаги к миру”, – констатировал спецпредставитель.
По его мнению, вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и гибридной армией России на Донбассе необходимо заканчивать.
“Надеюсь, что Россия теперь будет действовать, чтобы достичь мира. Пора заканчивать конфликт”, – подвели итог Курт Волкер.