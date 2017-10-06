Спец представитель США одобрил принятие законов по реинтеграции Донбасса и призвал Россию немедленно заканчивать войну

despravda | 06.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-06 16:00

Спец представитель США одобрил принятие законов по реинтеграции Донбасса и призвал Россию немедленно заканчивать войну
Украина сделала жесткие шаги к миру.

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Власть Украины сделала серьезный шаг к миру путем принятия законов о реинтеграции Донбасса, поэтому Российской Федерации стоит действовать столь же эффективно для завершения конфликта, передает Rus.Media.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал принятие народными депутатами Верховной Рады законов № 7163 и № 7164 по реинтеграции Донбасса, которое состоялось 6 октября.

Об этом американский политик написал на своей странице в Twitter.

“Продолжение специального статуса (Донбасса) показывают, что Украина предпринимает жесткие шаги к миру”, – констатировал спецпредставитель.

По его мнению, вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и гибридной армией России на Донбассе необходимо заканчивать.

“Надеюсь, что Россия теперь будет действовать, чтобы достичь мира. Пора заканчивать конфликт”, – подвели итог Курт Волкер.

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