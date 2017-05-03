Спасатели советуют отдыхать безопасно
В Украине продолжаются праздничные выходные дни. Теплая и солнечная погода способствует тому, что граждане активно отправляются на природу, в частности на пикники в лес, к водоемам. Однако следует помнить, что по-настоящему весенняя погода способствует не только прекрасному отдыху, но и возникновению пожаров в экосистемах. ДСНС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, а также проводить профилактично- разъяснительную работу со своими детьми. Если вы отдыхаете на природе, следует помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу окружающей среде и представляет опасность для жизни людей. Чтобы избежать лесных пожаров, соблюдайте следующие правила: – не разводите костер в лесу, кроме предназначенных для очагов мест; – Не засоряйте место отдыха; – ограждающих и расчищайте место разжигание костра; – не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками; – не разбросайте окурки и спички на сухую лесную подстилку; – следите, чтобы дети не играли с огнем; – не создавайте свалки в лесу и на прилегающих землях, тем более, не поджигайте их; – уберите место погашенного костра, убедитесь, что горение отсутствует. Подразделения ДСНС Украины на период майских праздников находятся на усиленном круглосуточном режиме несения службы, но помните, что безопасность Вашего отдыха – в Ваших руках. В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно вызывайте службу спасения по телефону 101.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым