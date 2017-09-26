Спасатели рассказали страшные детали трагедии в Одессе
2017-09-16 16:27
Спасатели рассказали страшные детали трагедии в Одессе
Новую систему противопожарной сигнализации намеренно довели до нерабочего состояния, и отключили ее от пульта.
В прошлом году в лагере была установлена современная звуко-световая противопожарная сигнализация, но на момент пожара она была отключена.
Такое заявление сегодня 16 сентября сделали руководители ГУ ГСЧС в Одесской области на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА сообщает Rus.Media”.
По словам заместителя начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Михаила Вовка новую систему намеренно довели до нерабочего состояния, и отключили ее от пульта. Мэр Одессы Геннадий Труханов уверял на заседании, что все-таки во время пожара система подавала звуки и были видны на месте ЧП красные световые сигналы.
“Система таким образом сообщала о своей неисправности”, – ответил на это спасатель.