Спасатели нашли труп в черниговской квартире
26.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Жители многоэтажки по адресу проспект Победы, 104 заподозрили неладное. Ведь некоторое время не видели соседа-диабетика, который проживал в квартире один. К тому же, на стук соседей в дверь он не отзывался. Поэтому соседи забили тревогу и вызвали на помощь все службы, которые можно.
В управлении ГСЧС Украины в Черниговской области ЧЕline подтвердили, что полиция обратилась к спасателям с просьбой открыть дверь в квартире на третьем этаже, что и было сделано.
В помещении обнаружен труп мужчины, 1952 года рождения.
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