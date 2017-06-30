Спасатели из Десны вытащили «загадочные» пакеты (Фото)
В Чернигове в оперативно-координационного центра УДСНС Украины в Черниговской области 28 июня в 20:00 обратились правоохранители ГУ Национальной полиции с просьбой обследовать дно акватории реки Десна в микрорайоне «Кордівка» на расстоянии около 1-го километра от отеля «Брянск».
По сообщению одного из отдыхающих, мужчина на дне водоема на расстоянии около 2 метров от берега наткнулся на пакеты с камнями и неизвестными вещами. Было предположение, что предметы имели происхождение криминального характера.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
К месту происшествия были привлечены специалисты отделения подводного разминирования Аварийно-спасательного отряда спецназначения УДСНС Украины в Черниговской области.
Водолазы в специальном снаряжении обследовали определенный квадрат дна акватории Десны и вытащили несколько пакетов. В них правоохранители обнаружили камни и бытовой мусор, предположение о объекты криминального происхождения не подтвердились. К проведению работ от УДСНС в области привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.
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