Спартак Москва – Локомотив Москва смотреть онлайн прямая трансляция матча 14 июля 2017
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Суперкубок России. Когда начало матча Спартак Москва – Локомотив Москва 14 июля в 21:30 по московскому времени.
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Прогноз на матч Спартак Москва – Локомотив Москва
14 июля в 21:30 в Москве в дерби Спартака и Локомотива, команды разыграют между собой Суперкубок России.
Спартак триумфально завершил прошлый сезон став чемпионом страны после длительной паузы. В 30 матчах команда Масимо Карреры набрала 69 очков при разнице мячей 46-27. Летом «народная команда» провела три контрольных матча одержала две победы над Чертаново 2:1 и Вождовацем 3:2, плюс сыграл вничью 1:1 со Славеном. Укреплением состава «спартачи» летом не сильно занимались, подписав двух свободных агентов Тигиева и Петковича. Покинули команду игроки не проходящие в основу.
Локомотив подтвердил свой статус кубковой команды в прошлом сезоне, выиграв очередной кубок России. В чемпионате «железнодорожники» заняли 8 место с 42 очками и разницей мячей 39-27. Летом команда Сёмина приняла участие в 3 контрольных поединках, проиграла Риеке 0:1, сыграла вничью 1:1 с Рударом и разгромила Анкаран Хрватини 10:0. В плане покупок Локомотив усилил оборону, подписав Никиту Медведева из Ростова и Соломона Кверквелию из Рубина. Потерь у «железнодорожников» больше, Абаев, Янбаев, Майкон, Шишкин, Шкулетич и Портнягин, но не один из этих игроков в основу при Сёмине не проходил.
Игра Суперкубка открывает сезон в России. В последние годы встречи Спартака и Локомотива результативными не были. Обе команды строят свою игру от обороны, поэтому и в первом официальном матче, причём в том в котором можно выиграть трофей, вряд ли они сыграют в открытый футбол. Ставка: ТМ 2,5.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым