Спартак Москва — Ливерпуль смотреть онлайн прямая трансляция матча 26 сентября
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в рамках Лиги Чемпионов. Когда начало матча Спартак Москва — Ливерпуль 26 сентября в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Спартак Москва-Ливерпуль
26 сентября в 21:45 в Москве на стадионе «Открытие Арена», Спартак примет Ливерпуль в матче 2 тура группового раунда Лиги Чемпионов.
Спартак ужасно стартовал в этом сезоне, в первых 8 играх потерпев три поражения при трёх ничьих и двух победах, и это чемпион России. С 27 августа «народная команда» не проигрывает уже 6 матчей кряду, правда и выиграть смогла только дважды при 4 ничьих. После 11 туров первенства России Спартак с 14 очками и разницей мячей 16-17 занимает 6 место в таблице, отставая от лидера на 10 баллов. В Лиге чемпионов Спартак в первом туре сыграл вничью 1:1 с Марибором. В этом сезоне на своём поле москвичи провели 5 матчей, одержав три победы и по разу сыграв вничью и проиграв.
Ливерпуль в минувшую субботу переиграл Лестер 3:2 в матче АПЛ, и прервал свою серию из 4 поединков без побед во всех турнирах. Мерсисайдцы с 11 очками и разницей мячей 12-11 занимают 5 место в чемпионате Англии после 6 туров. В Лиге чемпионов Ливерпуль в первом туре сыграл вничью 2:2 с Севильей на своём поле. На выезде в этом сезоне команда Клоппа провела 5 матчей, выиграла дважды при одной ничьей и двух поражениях.
Спартак и Ливерпуль играли между собой в 2002 году в Лиге Чемпионов, тогда британцы дважды уверенно выиграли 5:0 и 3:1. В предстоящем матче, несмотря на игру в гостях мерсисайдцы фавориты, Спартак крайне нестабилен и ужасно играет на выезде вы этом сезоне. Ставка: победа Ливерпуля – П2.