Спарта Прага-Динамо Киев смотреть онлайн прямая трансляция матча 9 июля 2017
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Товарищеский матч. Когда начало матча Спарта Прага-Динамо Киев 9 июля в 16:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Спарта Прага-Динамо Киев
9 июля в 16:00 в товарищеской игре встретятся пражская Спарта и Динамо Киев.
Спарта по итогам прошлого сезона заняла 3 место в первенстве Чехии набрав 57 очков в 30 турах, при разнице мячей 47-26 и летом стартует в квалификации Лиги Европы. В межсезонье чехи уже провели два матча и одержали уверенные победы над Карловы Вары 6:0 и Мас Таборско 3:1. С учётом финиша минувшего сезона Спарта не проигрывает на протяжении 8 матчей с 15 апреля.
Динамо стало серебряным призёром по итогам минувшего чемпионата Украины, проиграв лидеру 13 очков, имея в своём активе 67 баллов после 32 туров. Летом киевляне сменили тренера, на смену Сергею Реброву пришёл Александр Хацкевич. Приобретений пока что киевляне не делали, а вот продали уже двух игроков ранее сдаваемых в аренду: Беланда за 8 млн. евро в Гасатасарай и Теодорчика за 4,8 в Андерлехт. Летом Динамо провело три контрольные игры, сыграв вничью с Ботоши 1:1 и победив Ваттенс 4:0 и Университатя Крайова 2:0.
Для обеих команд предстоящая встреча станет первым серьёзным испытанием этим летом, ранее оба клуба играли с командами ниже уровня. Думаю встреча получится интересной для тренеров и результативной, что понравится болельщикам. Ставка: ТБ2,5.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым