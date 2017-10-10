SpaceX удалось в очередной раз запустить в космос ракету Falcon 9
2017-10-09 17:55
SpaceX удалось в очередной раз запустить в космос ракету Falcon 9
В Сети появились зрелищные видеокадры.
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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium-3 на борту с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
Об этом сообщается на официальной странице компании в “Твиттере”, передает “Rus.Media”.
Согласно информации, на данный момент первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу SpaceX под названием Just Read the Instructions в Тихом океане.
Стоит отметить, что это третий из восьми запланированных запусков спутников проекта Iridium NEXT. Ожидаемый срок их активного существования составляет пятнадцать лет, всего планируется вывести на орбиту 75 подобных космических аппаратов.