Создан уникальный клей для заживления раны
10.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
2017-10-10 09:50
Создан уникальный клей для заживления раны
Австралийские эксперты придумали уникальный клей для ран.
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Как известно, медики часто не успевают спасти человека просто потому, что он потерял много крови, передает Rus.Media.
Новый клей для заживления ран имеет название “MeTro” и он отлично герметизирует раны. Чтобы закрыть рану, нужна лишь минута и для этого на него надо направить ультрафиолет. Специальный фермент определяет действие герметика, чтобы рана зажила.
Клей уже опробовали на животных и он показал отличные результаты. В основе технологии эластичные белки и молекулы чувствительны к свету.