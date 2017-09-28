Создан первый в мире смартфон на блокчейні
2017-09-28 11:10
Создан первый в мире смартфон на блокчейні
В основе программного обеспечения смартфона: Sirin Labs будет блокчейн с открытым исходным кодом.
В компании заявляют, что это единственный в своем роде телефон, который может стать безопасным убежищем для криптовалюти и для проведения операций с ней, передает Rus.Media.
В компании рассказывают, что все девайсы будут образовывать одну независимую сеть. Она будет работать на блокчейн-технологии Tangle от IOTA. Для существования и функционирования сети не нужно будет никакой инфраструктуры или майнинг-центров — только гаджеты. Операционная система смартфона специально разработана под осуществление криптовалютних операций и хранения кошельков и токенов.
Устройство будут продавать за $1000. И параллельно с криптовалютними фишками в нем будут все стандартные атрибуты с телефона такой ценовой категории. Память — 256 Гб, хорошая камера на 16 Мп. Вместе с этим будет усилен набор инструментов безопасности. Система охраны на телефоне будет включаться аналоговой кнопкой. Для взлома требуется бесконечное количество времени, потому что система охраны также функционирует на блокчейні.
При этом не очень понятно, кто захочет покупать такой смартфон. Привязка к нему блокчейна на данном этапе больше похожа на маркетинговый ход и попытка успеть на поезд хайпа за блокчейном. В компании говорят, что ниша тех, кто увлечен «криптой», узкая, но существенная, и считают, что покупатель найдется. : Sirin Labs уже известна другим своим нишевым продуктом — суперзахищеним смартфоном для бизнесменов Solarin за $14000. Людей, готовых переплачивать за Android «на стероидах», не нашлось, и через 10 месяцев после запуска компания начала увольнять сотрудников. Новый телефон более доступен по цене, но нужен отдельный устройство для хранения крипто-кошелька — вопрос.