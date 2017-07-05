Создали новую вакцину против туберкулеза
Новая вакцина, способная справиться с туберкулезом до и после заражения, была разработана датскими учеными из института Statens Serum в Копенгагене. Она гарантирует защиту на многие годы.
Разработка может перевернуть современную медицину, ведь проблема туберкулеза очень остро стоит сегодня, особенно в странах, что развиваются. Пока вакцина протестирована только на животных, но полученные результаты вселяют уверенность в ее эффективности, сообщает neboley.com.
Известно: лишь в 5% случаев сразу после заражения у человека появляется симптоматика (кашель, боли в груди). Дело в том, что, попав в организм, бактерия, которая вызывает заболевания, сразу же меняет характерные химические признаки и существует в латентной форме. Только у 10% больных бактерия приводит к развитию острой симптоматики.
Современные вакцины работают, если их дать до контакта с бактериями. Они не предотвращают заражение, но дают появиться симптомов и перерасти инфекции в опасную форму болезни. Но как только бактерия перешла в латентную форму, вакцина на нее не действует. Новая вакцина решает эту проблему.
Она сочетает в себе протеины, которые запускают иммунный ответ и на активную, и на пассивную форму туберкулеза. Таким образом, разработка защищает от изначальной инфекции и не позволяет ей перейти в активную форму болезни, когда человек становится чрезвычайно опасным для окружающих.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым