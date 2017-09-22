Совпадение чисел на часах – значение комбинаций
2017-01-11 21:32
Совпадение чисел на часах – значение комбинаций
Нередко случается так, что мы смотрим на часы и замечаем совпадение чисел, например, 06:06, 11:11, 12:12 и так далее. Кто-то видит в этом некое предупреждение, мистическое значение и тайный смысл, а кто-то считает это банальной случайностью и не придает этому особого значения.
Почему люди обращают внимание на такое совпадение чисел? Есть несколько версий. По мнению психологов, такая внимательность связана с недоверием. Каждый человек интуитивно чувствует время благодаря собственным биологическим часам. Эти часы срабатывают как будильник, когда есть какие-то поставленные задачи. Поэтому взгляд интуитивно падает на часы в определенное время. Другие считают совпадение чисел простой случайностью. К примеру, человек заводит будильник на шесть часов утра, просыпается, но хочет поспать еще несколько минут. Вполне вероятно, что на часах он заметит 06:06.
С помощью нумерологии можно определить сильные и слабые стороны человека, его характер и даже заглянуть в будущее. Нумерологическому анализу подвергаются даты рождения, свадеб, номера квартир, автомобилей, телефонов и т. д. Путем добавления числа сокращаются до однозначных, кроме руководителей – 11, 22, 33 и т. д., так как совпадение цифр в нумерологии имеет особое значение.
Значение совпадений чисел на часах
В каждой цифре заложен свой смысл и магическое значение. Если цифры повторяются, значит, они пытаются что-то сказать на своем языке. Нумерология категорически не рекомендует игнорировать такие сообщения. Если человек стал видеть все чаще совпадения чисел на часах, возможно, он не замечает чего-то важного в своей жизни.
Если часто бросаются в глаза единицы, то это говорит о том, что стоит обратить внимание своей личности, возможно, имеет место излишняя эгоцентричность.
Двойка символизирует эмоции и отношения. Если часто стали встречаться двойки, значит нужно пойти на компромиссы в ситуации и смягчить характер.
Тройки встречаются тогда, когда стоит задуматься о будущем и жизненных целей.
Появление четверок означает, что нужно изменить подход к делам и жизненных ситуаций, а также заняться собственным здоровьем.
Пятерки встречаются тем, кто любит риск и приключения. Это означает, что сейчас нужно успокоиться и быть начеку.
Шестерки – знак того, что нужно быть более честным с окружающими и самим собой.
Семерка символизирует успех. Часто встречаются семерки указывают на хорошую возможность познать гармонию мира.
Люди, которые видят восьмерки, должны принять срочные решения в событиях.
Девятки напоминают о том, что нужно развиваться и устранять препятствия, иначе нежелательные ситуации в жизни будут повторяться снова и снова.
Оракулы утверждают, что особое внимание нужно обращать на совпадения чисел по вторникам и четвергам, так как именно в эти дни нам открывается завеса будущего.
Что означает одинаковое время на часах, если вы часто видите
00:00 – заметив такое совпадение, то нужно загадать желание. Желание обязательно сбудется, если ваши помыслы чисты; 01:01 – приятная новость от мужчины, которого вы знаете, 01:10 – недавно начатое дело обречено на провал; 01:11 – ожидает выгодное предложение, на которое можно смело соглашаться; 02:02 – к развлечениям. Возможен поход в ресторан или клуб; 02:20 – нужно подавить свое раздражение и быть мягче, иначе быть неприятностям; 02:22 – вам откроется тайна; 03:03 – новая любовь; 03:30 – к безответной любви или разочарования; 03:33 – успех и удача с вами; 04:04 – нужно рассмотреть ситуацию с другой точки зрения, тогда все решится; 04:40 – удача сегодня обойдет вас стороной; 04:44 – неприятности со стороны начальства; 05:05 – тайные враги замышляют против вас что-то плохое, нужно быть осторожным; 05:50 – данная комбинация предупреждает о неприятностях, связанных с огнем и водой; 05:55 – встреча с расчетливым человеком; 06:06 – хороший день. Может предвещать конец одиночества; 07:07 – стоит обходить стороной людей в форме, особенно в военной; 08:08 – карьерный рост, повышение в должности; 09:09 – есть риск быть обворованным, нужно быть внимательнее к своему кошельку и сумке; 10:01 – знакомство с влиятельными людьми; 10:10 – изменения в жизни; 11:11 – говорит о зависимости от любой привычки или человека; 12:12 – гармония в личной жизни; 12:21 – приятная встреча; 13:13 – две чертовы дюжины не предвещают ничего хорошего, стоит быть осторожнее с соперниками и конкурентами; 13:31 – исполнения самой заветной мечты; 14:14 – погружение в любовь с головой; 14:41 – мелкие неприятности; 15:15 – близкие люди помогут решить большую проблему; 15:51 непродолжительный роман; 16:16 – стоит быть более внимательным при управлении транспортом; 17:17 – такое совпадение предупреждает о возможном нападении грабителей и хулиганов; 18:18 – неприятности в дороге, возможна авария; 19:19 – такое сочетание обещает удачу во всех делах; 20:02 – контролируйте свои эмоции и поведение, иначе можете поссориться с близкими людьми; 20:20 – скандал в семье; 21:12 – новый проект или рождение ребенка; 21:21 – комбинация чисел предвещает роман и серьезные отношения; 22:22 – знакомство и приятное общение; 23:23 – вокруг вас есть люди, которые очень опасны для вас; 23:32 – надо заняться своим здоровьем, числа говорят о надвигающейся болезни.
Есть еще одна примета, на которую советуют обратить внимание нумерологи и экстрасенсы. Если выходя из дома по делам, вы увидели, что на часах 00 минут, то есть 08:00, 12:00 и так далее, то лучше остаться в квартире еще на пару минут. Таким образом судьба предупреждает нас, что сходить туда, куда вы собрались, можно зря.