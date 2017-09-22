Советы специалистов для восстановления гормонального баланса у женщин
2017-09-17 08:50
Советы специалистов для восстановления гормонального баланса у женщин
Гормональный дисбаланс у женщин вызывает неприятные симптомы ПМС или менопаузы, или и вовсе бесплодие,
Гормональный дисбаланс у женщин вызывает неприятные симптомы ПМС или менопаузы, или и вовсе бесплодие, передает Rus.Media.
Причина дисбаланса — нарушения функций эндокринной системы, которая регулирует выработку гормонов.
Но когда речь идет о гормонах, лучше прибегать к натуральным методам. Многие слышали о негативных последствиях гормональной терапии в больницах, а ведь можно все исправить более простыми способами.
Вот 5 трав, которые могут помочь исправить проблемы с гормонами:
1. Мака (перуанская мака)
Мака веками использовалась перуанскими индейцами для повышения рождаемости, поддержки гормонального баланса и повышению либидо и выносливости. Растение не вырабатывает гормоны, а скорее работает как омолаживающее и тонизирующее средство.
Если организм человека вырабатывает слишком много или слишком мало гормонов, мака поможет восстановить баланс. Растение увеличивает или дефицитный гормон, или уменьшает его количество в организме.
Грубо говоря, мака — это своеобразный регулятор. Растение регулирует гормоны и держит их под контролем.
Мака стимулирует и питает гипофизарные и гипоталамусні железы вашей эндокринной системы. Эти две железы отвечают за регулирование всех других гормонов.
Эта трава предназначена не только для женщин! Мужчинам также подходит мака — она способна увеличивать либидо и выносливость. Это что-то вроде натуральной «Виагры».
Также из-за того, что в 40-50% случаев причиной бесплодия пары бывает человек, принимая эту траву, можно увеличить подвижность, объем и качество сперматозоидов.
2. Лист красной малины
Он имеет такой же приятный вкус, как чай. Эта трава наиболее известна своими свойствами укрепления матки. Это растение — источник витаминов и минералов, особенно витамин С.
У листа красной малины есть много преимуществ. Известно, что это помогает увеличить фертильность как у мужчин, так и у женщин. Так можно предотвратить выкидыш и кровоизлияние, помочь уменьшить тяжелый кровоток и болезненные менструальные спазмы. Трава может облегчить тошноту, связанную с беременностью, уменьшить боль во время и после родов.
3. Витекс (прутняк)
Витекс часто используется для лечения эндометриоза, бесплодия, ПМС, предотвращения выкидыша в первом триместре и симптомов менопаузы.
Витекс не содержит гормонов, а скорее помогает естественным образом сбалансировать гормоны, регулируя гипофиз.
Регулируя гипофиз, он влияет на функцию других желез, вовлеченных в эту систему. Гипофиз посылает сигнал другим железам, чтобы подать информацию, когда и сколько гормонов нужно производить.
Эта система называется гормональной обратной связью. А если гипофиз не сбалансирован должным образом, баланс других желез ухудшится.
4. Молочный чертополох
Молочный чертополох — одна из лучших трав для очистки печени, важного органа для гормонального баланса.
Ее дисфункция вызывает у многих женщин избыток дефицит эстрогена и прогестерона. Многие люди не знают, что избыточные эстрогены фильтруются через печень.
Если печень переполнена и застаивается, организм не может устранить избыточные эстрогены, и они снова попадают в организм. Печень также является перерабатывающей установкой для токсичных отходов нашего организма: химических веществ, тяжелых металлов, грибков и других токсинов.
5. Овес
Овес способен укрепить нервы, снять напряжение, улучшить пищеварение, успокоить желудок, сбалансировать эндокринную систему или гормоны, а также успокоить центральную нервную систему.
Другие преимущества этого растения: укрепляет волосы, кожу и ногти, является мочегонным средством, снижает холестерин и укрепляет сердце.