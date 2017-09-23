Советы для укрепления ногтей
2017-09-23 15:10
Советы для укрепления ногтей
Крепкие и красивые ногти — мечта любой девушки.
Итак, существует несколько универсальных правил, которые помогут тебе укрепить ногти, передает Rus.Media.
1. Делай маникюр не реже одного раза в две недели. Иначе ногти стремительно начнут портиться и выглядеть неэстетично.
2. Ежедневно смазывай ногти и руки питательным кремом, иначе кожа не будет получать влаги, необходимой для укрепления ногтей.
3. Для снятия лака используй жидкость без ацетона. Запомни, ацетон — враг ногтей, так как способен более-сильно сушить ногтевую пластину.
4. Обязательно включи в ежедневный рацион питания продукты, богатые кальцием: инжир, финики, рыба, красное мясо, миндаль, молочные продукты, морковный сок и шпинат.
5. Если любишь всегда ходить с маникюром, знай, что периодически снимать лак необходимо, чтобы ногти отдохнули в течение пары дней.
6. Для того, чтобы избавиться от желтизны ногтей — натирай их лимонным соком, он послужит натуральным отбеливателем.
7. Для регулярного оздоровления ногтевых пластин необходимо применять укрепляющие и питательные маски для ногтей.