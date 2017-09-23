Советы для укрепления ногтей

despravda | 23.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-09-23 15:10

Советы для укрепления ногтей
Крепкие и красивые ногти — мечта любой девушки.

Итак, существует несколько универсальных правил, которые помогут тебе укрепить ногти, передает Rus.Media.

1. Делай маникюр не реже одного раза в две недели. Иначе ногти стремительно начнут портиться и выглядеть неэстетично.

2. Ежедневно смазывай ногти и руки питательным кремом, иначе кожа не будет получать влаги, необходимой для укрепления ногтей.

3. Для снятия лака используй жидкость без ацетона. Запомни, ацетон — враг ногтей, так как способен более-сильно сушить ногтевую пластину.

4. Обязательно включи в ежедневный рацион питания продукты, богатые кальцием: инжир, финики, рыба, красное мясо, миндаль, молочные продукты, морковный сок и шпинат.

5. Если любишь всегда ходить с маникюром, знай, что периодически снимать лак необходимо, чтобы ногти отдохнули в течение пары дней.

6. Для того, чтобы избавиться от желтизны ногтей — натирай их лимонным соком, он послужит натуральным отбеливателем.

7. Для регулярного оздоровления ногтевых пластин необходимо применять укрепляющие и питательные маски для ногтей.

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