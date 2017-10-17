Советская реклама гаджетов
17.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-10-17 12:47
Советская реклама гаджетов
Зачем в СССР рекламировали товары народного потребления, самому народу было невдомек. Почти все хорошее значилось дефицитом. Смотри, как на плакатах и журналах возвышались новинки советской радиотехники и электроники.
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Обрати внимание, что даже в пуританском Советском Союзе большинство товаров, в том числе и мужских, рекламировали зажигательные и соблазнительные дамы, передает Rus.Media. Женщина, продвигающая тебе товар, — это вечный и универсальный символ цивилизации!