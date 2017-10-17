Советская реклама гаджетов

despravda | 17.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-17 12:47

Советская реклама гаджетов
Зачем в СССР рекламировали товары народного потребления, самому народу было невдомек. Почти все хорошее значилось дефицитом. Смотри, как на плакатах и журналах возвышались новинки советской радиотехники и электроники.

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Обрати внимание, что даже в пуританском Советском Союзе большинство товаров, в том числе и мужских, рекламировали зажигательные и соблазнительные дамы, передает Rus.Media. Женщина, продвигающая тебе товар, — это вечный и универсальный символ цивилизации!

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