Совет мэра директору, сезон полосатиков и отравления подростка: главные новости вторника

magictr | 19.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Сезон полосатиков начался: как выбрать вкусный арбуз.

Элитное жилье на огородах: земельный скандал в Новом Белоусе. Подробнее в сюжете.

Атрошенко добрался до Болдиных гор.

Мэр посоветовал директору 32-й школы молча написать заявление на увольнение.

На окраине Чернигова нашли тяжелораненого мужчину.

На Черниговщине подросток отравился психотропным препаратом.

В популярной всеукраинской сообществе цинично высмеяли черниговскую трагедию.

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