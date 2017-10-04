Совещание у мэра, новый руководитель полиции и смерть журналиста: главные новости 3 октября
Сегодня информационное утро в Чернигове началось с новостей из зала заседаний городского совета. На очередном совещании выясняли реалии квартирной очереди, рассказали, когда в школах и садиках Чернигова включат тепло, а также, что у начальника КП Черниговского горсовета произошел инсульт. В итоге — «моржевание» в квартирах и «диверсанты» в «АТП-2528».
Впоследствии печальная весть всколыхнула черниговцев — умер журналист Владимир Сапон.
Также в Чернигове открыли мемориальную доску двум Героям, которые погибли в зоне АТО.
И жизнь продолжается, студенты черниговского педу ждут сюрприз от Президента.
А полицейским Чернигова уже официально представили нового руководителя.
Об отношении к бабушкам-шептухам рассказал читателям настоятель Екатерининского храма отец Роман.
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