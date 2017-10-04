Совещание у мэра, новый руководитель полиции и смерть журналиста: главные новости 3 октября

magictr | 04.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня информационное утро в Чернигове началось с новостей из зала заседаний городского совета. На очередном совещании выясняли реалии квартирной очереди, рассказали, когда в школах и садиках Чернигова включат тепло, а также, что у начальника КП Черниговского горсовета произошел инсульт. В итоге — «моржевание» в квартирах и «диверсанты» в «АТП-2528».

Впоследствии печальная весть всколыхнула черниговцев — умер журналист Владимир Сапон.

Также в Чернигове открыли мемориальную доску двум Героям, которые погибли в зоне АТО.

И жизнь продолжается, студенты черниговского педу ждут сюрприз от Президента.

А полицейским Чернигова уже официально представили нового руководителя.

Об отношении к бабушкам-шептухам рассказал читателям настоятель Екатерининского храма отец Роман.

И напоследок приятная новость для любителей чая — ЧЕline оголисив конкурс. Участвуйте и получайте подарки!

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

 

 

 

 

Похожие записи

Об авторе

magictr