Сотрудники NASA обнародовали фото тріснувшого гигантского айсберга
2017-10-02 15:58
Сотрудники NASA обнародовали фото тріснувшого гигантского айсберга
Льдина, впервые подробно показана на снимке, была частью ледника Ларсена.
Сотрудники NASA обнародовали детальные снимки гигантского айсберга, который откололся от ледника Ларсена летом текущего года, передает NASA Earth Observatory, передает Rus.Media.
Фотографии демонстрируют, что айсберг начал распадаться на две части из-за постоянного движения.
“Первые фотографии были получены только в середине сентября этого года. Как показали несколько недель наблюдений, айсберг А-68 сначала “качался” на месте, двигаясь назад и вперед, из-за чего он раскололся пополам”, – отметили представители агентства.
Также специалисты отметили, что до этого айсберг приходилось изучать, используя только радары и инфракрасные снимки. Это было связано с полярной ночи, которая царила в Антарктике.