Состояние рек Украины: Десна не радует
Разобравшись с данными относительно уровня загрязненности крупных рек и водоемов страны, мы выяснили, что воду в одной реке Украины нельзя назвать кристально чистой – в лучшем случае вода в них будет относительно чистой.
При этом в трех наших реках в 2017 году вода была сильно грязнее типичного для страны уровня «умеренно загрязненной»: наихудшие показатели были в двух реках бассейна Приазовья – Кальмиусе и Кальчике, на берегах которых расположился антилидерами экологического списке Украины – Мариуполь.
С начала года в этих двух реках наблюдения зафиксировали более 27 случаев масштабного загрязнения вод соединениями марганца, меди, хрома и азота, при этом сразу после сброса отходов предприятиями их уровне в воде здесь превышают предельно допустимые в десяток раз.
Не намного лучше ситуация и на Полтве, которая течет через Львов, – ее вода попадает в категорию «загрязненной». С начала года здесь зафиксировали 57 случаев сильного загрязнения, при чем пиковый содержание соединений азота в ней в 30-35 раз превышал допустимый, а органики – в 18 раз выше ПДК.
Относительно крупнейшей реки страны, то вода в Днепре все еще сохраняет статус «умеренно загрязненной», хотя с начала года в реке зафиксировали почти сотню случаев высокого загрязнения воды.
При этом наихудшей ситуация была на Киевском, Каневском, Кременчугском и Днепродзержинском водохранилищах. Здесь показатели из марганца временами превышали допустимые в 20 раз, а по меди – в десять с лишним.
В то же время на Днепровском водохранилище с начала года заметили лишь 6 случаев загрязнения, а на Каховском не зафиксировали ни одного.
Отдельно стоит отметить, что единственным соединением, от которой воды рек Украины более-менее свободные, есть нефть – за исключением уже упомянутых Кальмиуса и Кальчика, в большинстве рек страны ее уровень не превышал ПДК с начала года.
Относительно рек, которые сохраняют относительно чистую воду, то в наш список их попало шесть: из больших рек в этот список вошли Тиса, Уж и Прут, а среди рек поменьше – Латорица, Быстрица и Ирпень.
Источник: Слово и дело
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.