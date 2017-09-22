Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Украины сезона-2017/18
2017-08-05 06:35
Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Украины сезона-2017/18
На этой стадии турнира сыграют 20 команд — 14 победителей матчей 2-го раунда Кубка и шесть команд УПЛ .
На этой стадии турнира сыграют 20 команд — 14 победителей матчей 2-го раунда Кубка и шесть команд УПЛ — Ворскла, Карпаты, Звезда, Сталь, Мариуполь и Верес, передает Rus.Media. Они были разделены на 10 пар.
Авангард Д2 — Д1 Ворскла
Колос Д2 — Д1 Мариуполь
Сталь Д1 — Жемчужина Д2
Ингулец Д1 — Арсенал-Киев Д1
Днепр-1 Д3 — Горняк-Спорт Д2
Таврия Д3 — Звезда Д1
Демня А — Львов Д3
Прикарпатья Д3 — Карпаты Д1
Агробизнес Д3 — Верес Д1
Гельос Д2 — Десна Д2
Первую лигу представляют восемь клубов — Гелиос, Жемчужина, Горняк-Спорт, Арсенал-Киев, Десна, Ингулец, Колос, Авангард. Из Второй лиги в 3-й раунд Кубка Украины попали Агробизнес, Прикарпатье, Днепр-1, Львов и Таврия. Также в этот раунд вышел и любительский коллектив Демня.
Базовая дата проведения матчей 3-го раунда Кубка Украины – 20 сентября.
В случае, если сойдутся команды из лиг разного ранга, то игра будет проходить на поле той из них, которая выступает в низшем дивизионе.