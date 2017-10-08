Состоялась встреча двух поколений (Фото)
«Осень в природе и осень в душе…», — именно так начали свое выступление ученики Коропской СОШ им. Т.Г. Шевченко, который приготовили для студентов Университета третьего возраста.
И время года для подобной встречи, наверное, выбрали не зря, ведь осень жизни человеческого такая же лирическая, спокойная, взвешенная и немного грустная, как и одноименная пора года.
Эту встречу инициировали ученики школы, чтобы засвидетельствовать свою благодарность, почет, уважение старшему поколению. Сказать что они гордятся людьми, которые хоть и имеют почтенный возраст и багаж знаний за плечами, но стремятся к освоению нового, интересного, полезного и неизведанного, как и юные школьники. Напомнить, что разница в возрасте не разделяет поколения, а сближает их. И уже сложно вспомнить все нежные, приятные слова благодарности, которые услышали в свой адрес дедушки и бабушки от очаровательной пары ведущих.
Торжественно одетые, с улыбками на лицах дети пели, танцевали, рассказывали стихи. А взамен получали в подарок цветы, искренние слова благодарности и нескончаемые аплодисменты.
После окончания концерта, встреча поколений перешла на новый этап. В хорошем настроении, наслаждаясь сладкими конфетами и печеньем, начали общение студенты Университета третьего возраста и учащиеся школы. За общим столом наслаждались чашкой душистого травяного чая два поколения. Что может быть более приятным для человеческого уха, чем слышать веселый детский щебет рядом со сдержанным, искренним смехом пожилых людей.
Источник: Коропська община
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