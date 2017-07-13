Составлен список продуктов, которые не подходят для перекусов
Диетологи постоянно говорят о том, что перекусы должны быть полезны. Но, оказывается, не все, казалось бы, полезные продукты являются такими.
Битанський эксперт Шарлотта Стирлинг-Род составила список якобы полезных продуктов, к которым стоит относиться с осторожностью. В него попали сухофрукты. Проблема в высоком уровне сахара. Например, в небольшом пакетике изюма содержится около четырех чайных ложек чистого сахара. А это может вылиться в набор веса и образованию кариеса. Хотя многие родители активно дают изюм детям, считая, что это отличный источник витаминов
По тем же причинам в “черном списке” оказались мед и яблоки. Первый, утверждает эксперт, следует воспринимать исключительно как лекарство (при простуде). А вот твердые яблоки при регулярном употреблении могут вызвать поражение эмали зубов.
Опасные и свежевыжатые соки, впрочем, как и их пакетированные версии. Так, в 250 граммах апельсинового сока содержится до 21 грамма сахара (это всего на 10 граммов меньше предельной допустимой нормы потребления сахара в день для лиц старше 11 лет). Сок усваивается быстрее, чем целые фрукты, потому он провоцирует резкий всплеск сахара в крови, повышая риск развития диабета.
Странно, но цельнозерновой хлеб тоже попал в список — всплеск в уровне сахара от него вполне сравним с соками. Кстати, недавно в список вредных продуктов попали и кокосовое масло, еще недавно считалось суперпродуктом, пишет nastroenie.com.ua.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым