Составлен список продуктов для улучшения памяти
Вас пугают проблемы с памятью? Вы все чаще тискаете себя на том, что забыли, куда положили нужные вещи? Вы не помните номера телефонов, забываете купить что-то, если не имеете списка, не помните героев прочитанных книг или фильмов?
Это довольно тревожный звоночек, поэтому пора серьезно заняться улучшением памяти, чтобы это не переросло в большую проблему. Первое, что нужно сделать-отрегулировать режим питания.
Вот список продуктов, рекомендуемых для улучшения памяти, который подает medfond.com
1. Цельнозерновые
Для улучшения памяти обязательно включайте в свой рацион крупу, пшеничные отруби, пшеничные ростки.
2. Орехи
Витамин Е, который содержится в орехах, предотвращает ухудшение памяти. Отличный источник витамина Е — зеленые листовые овощи, семечки, яйца, коричневый рис и цельнозерновые.
3. Черника
Экстракт черники помогает от временной потери памяти.
4. Жирная рыба
В рыбе, масле из грецких орехов и льняных семечек содержатся кислоты омега-3, необходимые для здоровья нервной системы. В рыбе содержится йод, который улучшает ясность ума.
5. Помидоры
Ликопен, мощный антиоксидант, находящийся в помидорах, помогает избавиться от свободных радикалов, повреждающих клетки и приводящих к слабоумию.
6. Черная смородина
Витамин С улучшает живость ума. Один из лучших источников витамина С – черная смородина.
7. Шалфей
Хорошо улучшает память-в нем содержится нужные эфирные масла, поэтому это растение тоже желательно добавить в свой рацион.
8. Брокколи
Отличный источник витамина К, который улучшает познавательную функцию и улучшает работу мозга.
9. Тыквенные семечки
Горсть семечек в день-рекомендуемая доза цинка, необходимого для улучшения памяти и навыка мышления.