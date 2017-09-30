Составлен список продуктов для улучшения памяти

magictr | 30.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Вас пугают проблемы с памятью? Вы все чаще тискаете себя на том, что забыли, куда положили нужные вещи? Вы не помните номера телефонов, забываете купить что-то, если не имеете списка, не помните героев прочитанных книг или фильмов?

Это довольно тревожный звоночек, поэтому пора серьезно заняться улучшением памяти, чтобы это не переросло в большую проблему. Первое, что нужно сделать-отрегулировать режим питания.

Вот список продуктов, рекомендуемых для улучшения памяти, который подает medfond.com

1. Цельнозерновые

Для улучшения памяти обязательно включайте в свой рацион крупу, пшеничные отруби, пшеничные ростки.

2. Орехи

Витамин Е, который содержится в орехах, предотвращает ухудшение памяти. Отличный источник витамина Е — зеленые листовые овощи, семечки, яйца, коричневый рис и цельнозерновые.

3. Черника

Экстракт черники помогает от временной потери памяти.

4. Жирная рыба

В рыбе, масле из грецких орехов и льняных семечек содержатся кислоты омега-3, необходимые для здоровья нервной системы. В рыбе содержится йод, который улучшает ясность ума.

5. Помидоры

Ликопен, мощный антиоксидант, находящийся в помидорах, помогает избавиться от свободных радикалов, повреждающих клетки и приводящих к слабоумию.

6. Черная смородина

Витамин С улучшает живость ума. Один из лучших источников витамина С – черная смородина.

7. Шалфей

Хорошо улучшает память-в нем содержится нужные эфирные масла, поэтому это растение тоже желательно добавить в свой рацион.

8. Брокколи

Отличный источник витамина К, который улучшает познавательную функцию и улучшает работу мозга.

9. Тыквенные семечки

Горсть семечек в день-рекомендуемая доза цинка, необходимого для улучшения памяти и навыка мышления.

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