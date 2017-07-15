Составлен список полезных для мозга продуктов
Британские неврологи назвали продукты, способные улучшить работу головного мозга. Лидерами этого списка стали оливковое и миндальное масла.
Оливковое масло является невероятно полезным для здоровья продуктом — в ее составе есть вещества, которые сокращают объемы бета-амилоидных отложений и нейрофибриллярных клубков, которые признаны маркерами болезни Альцгеймера.
Что касается миндального масла, то она является источником рибофлавина и L-карнитина, улучшающих нейронную активность и блокируют снижение когнитивных показателей, пишет sundaynews.
Кроме этих масел, в список полезных продуктов для мозга человека вошли зерновые, свежие овощи и крупы. Например, в состав гречневых зерен хводять витамины группы В, фосфор, марганец и цинк, которые влияют на сигнальную активность нейропередатчиків в мозге, также данная крупа способна избавить от головной боли и состояния тревожности.
Также ученые говорят о полезных свойствах яиц. В них содержится много белка, жирных кислот омега-3, холин, фосфолипиды и акнтіоксіданти. Полезной считается свежая черника, что спасает мозг от избыточного кислорода. Также неврологи заявляют о том, что полезно употреблять розмарин, который защищает человека от болезни Альцгеймера.
Полезен для работы мозга черный шоколад. Этот продукт стабилизирует давление и улучшает кровоток, поднимая настроение. А также мозг “любит” куркуму и свеклу.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым