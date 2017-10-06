Составлен список обязательных правил молодых родителей – это спасет жизнь вашего ребенка
80% ожогов происходят на кухне или в ванной, сообщают специалисты. Причиной в каждом из этих случаев есть необрежене обращения с кипятком. Поэтому специалисты составили список самых важных правил безопасности:
– Не ешьте и не пейте ничего горячего, когда ребенок сидит у Вас на коленях или когда Вы держите ее на руках.
– Не ставьте чашки или чайники близко к краю стола.
– Не застеляйте стол скатертями, которые свисают.
– Следите за тем, чтобы провода электрических кипятильников и чайников не свисали вниз.
– Готовьте еду на дальних конфорках. И всегда ставьте кастрюли и сковородки на плиту ручками обратно.
– Используйте защитную решетку для плиты, чтобы Ваш ребенок не мог дотронуться до горячих поверхностей или перевернуть на себя кастрюли с горячим содержимым.
– Бутылочки и каша, разогретые в микроволновке, часто кажутся только теплыми, хотя внутри – слишком горячие. Поэтому тщательно перемешайте пищу и проверьте ее, прежде чем приступить к кормлению ребенка.
– Не оставляйте на полу ведра, кастрюли или тазы с горячей водой.
– Никогда не заливайте в ванну только горячую воду, контролируйте температуру воды термометром.
– Не оставляйте смеситель в положении «горячая вода». Открывая кран, ребенок может попектись.
– Приделайте к крану специальный термостат, который ограничивает нагрев воды до 50°С.
– В грелку можно заливать воду температурой не выше 50°С и хорошо закручивайте крышку.
– Не оставляйте ребенка одного без присмотра, когда она делает ингаляцию.
Не стоит недооценивать «радиус досягаемости» вашего ребенка, пишет portal.lviv.ua.