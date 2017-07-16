Составлен перечень основных ошибок при измерении давления

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Если человек неправильно измеряет артериальное давление, а затем
принимает лекарства от гипертонии, это может навредить здоровью,
предупредили специалисты. И назвали три основные ошибки, которые допускают пациенты во время такого самообследования, о чем пишет healthyliving.com.ua.

1) Если во время измерения давления человек держит руку в воздухе, это может привести к росту артериального давления на 10 миллиметров ртутного столба.

Вместо этого надо положить руку на стол или колено и держать неподвижно.

2) Если вимірєте давление через одежду, это может привести к ошибке показателей давления на тонометре от 5 до 40 миллиметров ртутного столба.

Только в экстренных случаях можно измерять давление через тонкий рукав.

3) Если во время измерения давления положить ногу на ногу, это может привести к повышению показателя на 8 миллиметров ртутного столба.

Сидеть нужно ровно, держа ноги на полу.

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